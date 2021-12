Dicembre per i Milanesi è un mese sacro: ricorrenze, feste, tradizione, arte, cultura, in questo mese vengono rincorse dai cultori di cose belle e di procacciatori di occasioni da tradurre in mondanità, possibilmente in business. Ma c'è un evento che taglia la testa al toro, la prima della Scala, divenuta nel mondo un evento che brucia la popolarità, mixando musica, arte, cultura, moda, vanità in un gioco che si riassume nel solo annuncio che tra i Milanesi, e in genere nel mondo, mette sull'attenti giorni prima dell'evento, ovviamente il giorno dell'evento e il dopo con i racconti, le critiche, le lodi per ogni dettaglio. In questo seno vale la pena di soffermarsi in una pagina divertente, piacevole e molto sincera raccolta qualche giorno fa nel salotto Chi è chi? di Cristiana Schieppati. Dire chi sia la Schieppati, giornalista che da sola, senza enfasi, senza manifesti roboanti riesce da anni a mandare avanti un aspetto altrimenti dimenticato della grande comunicazione dedicata alla moda, lo scambio di pensieri, la conversazione, il dibattito su cose di mondo e di moda, è esercizio inutile nel momento che le iniziative di questa etichetta si impongono da sole. «Ho pensato che quello che succede a Milano interessa tutti, perchè questa è la città che interpreta e trasmette ciò che nel mondo si esprime nei vari campi. Aggiornare di anno in anno una guida -agenda che si preoccupa di informare sul divenire di boutiques, vetrine, occasioni, momenti culturali vari, supportati dai vari settori dell'umano consente di fornire un punto di riferimento per la lettura di questa grande città».

La Milano che vivo io - dice Lella Curiel (nella foto) - non è quella variopinta e visibile a chiunque voglia incontrare Milano . Io, anche per un fatto generazionale, appartengo a una Milano diversa, quella della grande borghesia milanese che si porta appresso una storia di aggiornamento culturale costante, di interessi artistici profondi, di mondanità alta, mai incline alla mera visibilità così apprezzata in questo tempo. A Milano, da sempre si può ormai dire, nel mese di dicembre si inserisce come un fulmine che attraversa ogni settore, ogni personalità, ogni collocazione, la prima della Scala. .

