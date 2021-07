Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO STATOVENEZIA «Una Venezia così non l'avete mai vista». Parola del prefetto Vittorio Zappalorto: il dispiego di forze impegnato per il G20 previsto per la prossima settimana, dal 7 all'11 luglio, in termini numerici è un record assoluto nel suo genere.I NUMERIOltre 1.500 agenti tra tutti i vari reparti delle forze dell'ordine, decine e decine di mezzi (navali), pronti a blindare a doppia mandata la città. «L'ultimo precedente analogo...