Lo Stabile del Veneto perde anche 62mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATROA Nordest il teatro vale 6.714.041 euro. A tanto ammontano le assegnazioni del Fus, il Fondo unico dello spettacolo, per l'anno 2018 per le realtà del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. La parte più cospicua va ai due Teatri Stabili, il Carlo Goldoni del Veneto e quello del Friuli Venezia Giulia, oltre, ovviamente, alla sezione teatro della Biennale di Venezia. Ma l'anno scorso al Carlo Goldoni era andata decisamente meglio: stavolta, per colpa del declassamento da teatro nazionale a teatro di rilevante interesse culturale, il...