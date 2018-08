CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lo spot più auto-lesionista del mondo. Quello che, per pubblicizzare Ostia, lo fa così: «Un'estate senza testate». Il riferimento ovviamente è al famoso atto di violenza mafiosa, targato Spada, contro un giornalista della Rai, e la scena ha fatto il giro nel mondo. Riproporre in chiave burlesca e leggerista quell'episodio tanto dannoso per l'immagine della Capitale è qualcosa di insensato. Ma anche tutte le polemiche che subito si sono scatenate - del tipo: per esaltare Ostia, non va usato un simbolo negativo - forse non colgono il punto...