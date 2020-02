LO SPETTACOLO

Per cinque sere di seguito, da domani 5 febbraio, Alessandra Ferri e il Balletto di Amburgo saranno i protagonisti al Teatro La Fenice di Duse, del coreografo statunitense John Neumeier. Lo spettacolo, nato nel 2015, arriva per la prima volta in Italia. Neumeier, direttore dell'Hamburg Ballett, ha ideato delle fantasie coreografiche ispirate alla grande attrice Eleonora Duse, su musiche di Benjamin Britten e Arvo Pärt, eseguite dall'Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Luciano Di Martino. Si tratta di situazioni d'invenzione che ci danno una visione parzialmente soggettiva della vita della leggendaria primadonna che tra Ottocento e Novecento affascinò non solo il pubblico, ma molte delle personalità artistiche del tempo, come Rilke, Isadora Duncan, Arrigo Boito e Gabriele D'Annunzio. Una recitazione per nulla esteriore, con gesti stabiliti con precisione, e una naturale identificazione emozionale nel ruolo sostenuto sono i tratti caratteristici della Duse che Neumeier ha cercato di rendere con efficacia nel suo balletto, trasponendo in un mezzo diverso i lineamenti fondamentali dell'arte drammatica, ma anche l'interiorità, della celebre attrice.

LA PRIMA BALLERINA

A evocare l'anima della Divina ci sarà Alessandra Ferri, stella della danza internazionale e a lungo prima ballerina della Scala. «È per me una grande emozione interpretare questo ruolo a Venezia, città nella quale Eleonora per un periodo visse e s'innamorò. Alla Fondazione Cini, poi, si conserva il suo importante archivio, con preziosi documenti. Fu amica della danzatrice Isadora Duncan e le fu vicina quando perse in un tragico incidente automobilistico i due bambini. L'aiutò a riprendersi e a tornare sul palcoscenico. Nel balletto il personaggio della Duncan è presente così come troviamo Sarah Bernhardt, l'attrice rivale. La Duse era una donna vera e autentica: sulle scene portava se stessa, la sua verità interiore. Questo l'ha resa grande e le ha permesso di recitare in italiano anche all'estero, sempre compresa da tutti. A New York, ai suoi funerali, parteciparono 20mila persone». E ancora: «Ho cercato di spogliarla di tutto ciò che poteva risultare inutile. Il gesto scenico è dunque semplice, parla senza recitare».

CURIOSA BIOGRAFIA

Tra la Duse e la Ferri ci sono anche curiose affinità biografiche. Entrambe, infatti, a un certo punto della loro carriera si sono ritirate, per poi tornare in teatro. «Nel 2007 credevo fosse giunto il momento di lasciare. Ho passato sei anni lontana dalla sbarra, ma poi ho ripreso a ballare. Mi ero accorta di aver abbandonato la mia essenza più profonda. Tornare è stato del tutto naturale: il mio corpo è fatto per danzare. Ho imparato dunque a non aver paura dell'età. Adesso non m'interessa riprendere i grandi ruoli classici, ma realizzare progetti nuovi che vedano protagoniste donne vicine a quella che sono ora, come Virginia Woolf che ho portato alla Scala lo scorso aprile». Anche la separazione dal fotografo Fabrizio Ferri, dal quale ha avuto due figlie, ha risvegliato nella ballerina milanese il desiderio di riprendere a vivere per la sua grande passione, senza timori e insicurezze. «Il mio corpo è uno strumento che mi consente di esprimere la mia arte con grande libertà: oggi più di ieri».

Mario Merigo

