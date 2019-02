CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLOOmar Pedrini in tour per riproporre Viaggio Senza Vento, lo storico album dei Timoria uscito nel 1993. Il tour, organizzato da Tube Agency, si intitolerà Timoria Viaggio Senza Vento (e dintorni) e prenderà il via stasera al New Age di Roncade (Tv). Il desiderio di riportare sui palchi Viaggio Senza Vento è maturato in Omar dopo aver constatato con quale affetto ed entusiasmo i fan hanno accolto l'edizione celebrativa per il 25° Anniversario del disco concepito e composto principalmente da Omar Pedrini, uscita lo scorso 26...