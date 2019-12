LO SPETTACOLO LOS ANGELES Un nuovo nome e una missione, verso la mobilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SPETTACOLOLOS ANGELES Un nuovo nome e una missione, verso la mobilità sostenibile. Il salone dell'auto di Los Angeles nel 2019 è diventato adulto: ha strappato la data di salone invernale americano per antonomasia a quello di Detroit, costretto ad emigrare in estate, e vuole contendere al Ces di Las Vegas (la fiera dell'elettronica di consumo) il prestigio di porsi come l'avanguardia delle nuove tecnologie in fatto di automobili. Il salto di qualità è sottolineato dal nuovo nome: AutomobilityLA. Il cambiamento ha stimolato le marche...