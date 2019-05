LO SPETTACOLO Dopo oltre trent'anni d'assenza, ritorna domani al Teatro La Fenice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLODopo oltre trent'anni d'assenza, ritorna domani al Teatro La Fenice Aida di Giuseppe Verdi. L'opera viene riproposta nello storico allestimento del 1978 con la regia di Mauro Bolognini, le scene di Mario Ceroli e i costumi di Aldo Buti. Sul podio Riccardo Frizza mentre debuttano nei rispettivi ruoli in Italia Roberta Mantegna (Aida) e Francesco Meli (Radamès). A riprendere la regia di Bolognini c'è il veneziano Bepi Morassi. «È una Aida -spiega Morassi - che all'epoca fece scalpore. Era nata per l'esordio come direttore di...