LO SPETTACOLO

Domani, alle 20.30 al Teatro a l'Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607) nell'ambito della rassegna Teatrando a Venezia 2020 la compagnia Teatro del Go mette in scena La Casa Nova. La commedia, una delle più riuscite di Carlo Goldoni, ruota intorno all'insediamento nel nuovo prestigioso appartamento da parte di una coppia di sposi sull'orlo del dissesto economico, che sarà evitato solo con l'intervento del vecchio ricco e compassionevole zio Cristofolo. Il dialetto qui è determinante per svelare tutte le sfumature poetiche disseminate nel parlare quotidiano e la storia diventa quasi un pretesto per un incomparabile affresco: «La favola è verisimile in tutte le parti, e quantunque vi appaia un doppio interesse, l'azione è una sola, poiché una sola persona, cioè Cristofolo, ne forma lo scioglimento». Dopo quasi due secoli e mezzo possiamo ancora gustare un pezzetto di vita veneziana rimasto intatto nella sua freschezza e giocosità. L'opera, che costituisce uno dei maturi capolavori di Goldoni, è incentrata su due temi-chiave della vita della sua Repubblica: la dilapidazione di interi patrimoni e l'inutile smania di ricchezza. Info e prenotazioni 3405570051 o 3356330079.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA