LO SPETTACOLOCANNESTutti a bordo, salpa dalla Costa Azzurra la stagione dei saloni nautici, autentiche fiere dei sogni dove il pubblico può vedere, in molti casi anche provare, tutto ciò che il mercato propone per la stagione che verrà, ovvero l'estate 2019. L'overture è in programma da oggi a Cannes, dove apre i battenti la 41ma edizione dello Yachting Festival, aperto al pubblico fino a domenica. Subito dopo, dal 20 al 25 settembre, sarà il turno di Genova, dove, in un'atmosfera purtroppo non idilliaca, fervono i preparativi del nostro...