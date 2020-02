LO SPETTACOLO

Appuntamento domenica 9, con Gabriele Cirilli in Mi piace... di più al Mercato Coperto di Castelmassa in provincia di Rovigo (www.arteven.it). Uno spettacolo che si sviluppa attraverso il backup del cellulare di Gabriele Cirilli. Questo è in sintesi Mi piace di più, la performance con cui il comico abruzzese sta girando i teatri italiani. È uno spettacolo che si costruisce nel tempo. Si allestisce e si perfeziona, replica dopo replica, e non c'è mai una fine nella ricerca della rappresentazione perfetta, perché ogni replica è un debutto, una prova d'attore che Cirilli non disattende. Il filo conduttore dello spettacolo è la risata che secondo l'istrione - «si diffonde contagiando immancabilmente anche lo spettatore più scettico e serio». Sulla scena scorrono velocemente delle immagini che danno spunto per parlare di cose, di persone, di avvenimenti, vissuti o immaginati con un ritmo veloce e dirompente. «Il coinvolgimento è totale, anche perché chi può rimanere indifferente a un Mi piace osserva Cirilli - Continuamente apprezziamo o siamo apprezzati, giudichiamo e veniamo giudicati. Mi piace è la parola chiave della nostra esistenza! Se piaci o ti piace è fatta!».

CIRILLI-CENTRISMO

«Un attore è una persona che accetta, sin dall'infanzia, di mettersi in mostra per tutta la vita davanti ad un pubblico anonimo». Cirilli ha già utilizzato in passato queste parole di Milan Kundera per spiegare il suo approccio Cirilli-centrico. Forte della popolarità televisiva, si presenta infatti sulla scena concentrando l'attenzione su se stesso. Ecco allora i suoi personalissimi Mi piace. «Mi piace il palcoscenico, il rumore delle assi di legno che cigolano sotto i miei passi. Mi piace il momento in cui sto per entrare in scena in cui il panico si mescola con la scarica elettrica della sfida che sto per affrontare. Mi piace il calore dell'applauso, e soprattutto lo scoppio della risata che consacra ogni goccia di sudore e mi fa sentire al settimo cielo». Conclude con una dichiarazione d'amore per il pubblico: «Questo spettacolo è il mio show col quale riesco ad abbracciare il pubblico fino a portarlo dopo due ore in camerino da me soddisfatto, appagato, stupito, colpito, ammirato, basito, sorridente, insomma guarito per un paio d'ore dalla quotidianità che non è sempre così divertente». Perché sopra tutto gli piace sentire a fine spettacolo lo spettatore dichiarare: Che bello, mi sono divertito tantissimo. Ho riso per due ore. (gb.m)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA