Lo skipper con un braccio solo e quel farmaco contro i bimbi

IL LIBROVi sono tempi in cui un tabù durato ben cinquant'anni dev'essere abbattuto. Per farlo però ci vuole un testimone oculare, un sopravvissuto, altrimenti il fatto viene svilito, o peggio ancora, diventa poco credibile. «Sono un uomo fortunato, mi manca un braccio. Anzi solo metà. Certo è il destro, ma a tutto ci si abitua, specie se senza un braccio ci nasci e quindi non puoi ricordare il prima, ma solo paragonarti agli altri: così non ti rattristi ripensando a com'era più semplice mangiare una pizza, scrivere una lettera o...