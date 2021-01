LO SHOW

La vicenda Sanremo 2021 assume sempre più i contorni della telenovela, con una trama piena di colpi di scena. Gli ultimi sono arrivati ieri. Con un ripensamento di Amadeus che riapre i giochi. E con un'involontaria e clamorosa anticipazione via social della canzone di Francesca Michielin e Fedez, Chiamami per nome, condivisa su Instagram proprio dal rapper milanese e poi rimossa (ma il video aveva già iniziato a circolare). Saranno squalificati? Il regolamento dice: È considerata nuova ... la canzone che nell'insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario ... non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano.

Sono in corso le verifiche: la Rai si riserva di decidere nei prossimi giorni. Il caso ha riportato al lavoro Amadeus, dopo che aveva minacciato di abbandonare la kermesse infastidito dal tweet con il quale lo scorso giovedì il Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini ha posto un veto alla presenza di spettatori all'Ariston, paganti o figuranti che siano (scenario scongiurato dal conduttore sin dal primo momento). Tramite una nota Amadeus si è detto disposto a rispettare l'impegno preso anche nel caso in cui il Festival - in programma dal 2 al 6 marzo - dovesse svolgersi a porte chiuse, con la platea vuota. Posto che a questo punto Sanremo si farà, sarà il Cts a stabilirne le modalità di svolgimento. Gli esperti riceveranno tra domani e martedì le linee guida del piano sicurezza della kermesse. Il responso dovrebbe arrivare entro la fine della settimana.

Gli scenari possibili, legati ai cavilli tecnici sul considerare o meno l'Ariston uno studio tv, dopo che la Rai ha già provveduto a riconvertire la sala per adeguarsi alle norme chiudendo pure la galleria (e seguendo altri programmi, dal Maurizio Costanzo Show ad Amici), sono almeno tre. Il primo: ok alla presenza dei 380 figuranti, tamponati e contrattualizzati. Il secondo: riduzione dei figuranti. Il terzo: veto alla presenza di spettatori, a meno che non si voglia tenere in considerazione l'ipotesi di far sedere in platea gli stessi cantanti e musicisti in gara - sono 53 in totale - e i pochi addetti che avranno accesso all'Ariston (un centinaio di persone: meglio che vedere una platea deserta).

In attesa del parere degli esperti, intanto, Amadeus rientra nella partita: dopo l'aut-aut - o con i figuranti, o me ne vado - un eventuale responso negativo sulla presenza di spettatori lo avrebbe messo spalle al muro, costringendolo a dare seguito all'ultimatum, andando incontro a penali (c'è un contratto da onorare) e rendendo difficile la sua vita in Rai. Ma è una mossa, quella del conduttore, che appare come un gesto di responsabilità: «Far saltare Sanremo significherebbe mettere in seria difficoltà tutti coloro che ci lavorano, l'industria discografica che spera in un segnale di ripartenza, la Rai stessa che grazie al Festival lo scorso anno ha messo in cassa oltre 37 milioni di ricavi pubblicitari», recita la nota. Ricucito così il rapporto con la Rai: «Sono giorni di continue riunioni, con il direttore dell'ammiraglia Stefano Coletta e con lo stesso ad Fabrizio Salini: obiettivo, realizzare Sanremo in sicurezza, grazie al gioco di squadra e alla coesione di tutti, compreso il mondo delle istituzioni e della cultura».

Sicurezza continua ad essere la parola chiave, anche per esorcizzare i timori di eventuali contagi che - Dio non voglia - renderebbero l'Ariston un cluster, con i discografici che chiedono massima tutela per la salute degli artisti (in caso di contagio, il concorrente sarebbe costretto per cause di forza maggiore ad abbandonare la gara). E ora Amadeus punta a fare la pace anche con il mondo del teatro: allo studio ci sono cinque collegamenti dall'Ariston con altrettanti palcoscenici italiani, per riaccendere dal Festival l'intero settore, dopo che i big - da registi come Livermore ai sovrintendenti della Scala e dell'Opera, Meyer e Fuortes - hanno chiesto parità di trattamento. L'ultimo a schierarsi con Franceschini è stato, proprio ieri, Mogol: «Le regole devono essere uguali per tutti», il commento del presidente Siae, mentre Fiorella Mannoia a Magazzini musicali su Radio2 e RaiPlay sottolineava l'importanza della kermesse come «industria che crea lavoro». Prima, però, c'è da risolvere il caso Fedez.

Mattia Marzi

