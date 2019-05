CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SHOWLa maratona musicale in piazza San Giovanni, oggi in diretta su Rai3 dalle 15 a mezzanotte e su Rai Radio2, conferma la tendenza: il grande pubblico tv vedrà volti nuovi, che però riempiono già club e palazzetti (Gazzelle, Carl Brave, Bianco e Colapesce, Canova, Coma_Cose, Fast Animals And Slow Kids, Fulminacci, Eman, Eugenio In Via Di Gioia, Izi, La Municipàl, La Rappresentante Di Lista, Pinguini Tattici Nucleari, Valentina Parisse), o resi famosi dall'ultimo passaggio sanremese, spesso pescati dal mondo indie (Rancore, Achille...