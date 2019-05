Lo show di Cantine Aperte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMO ENOLOGICODal 1993, l'ultima domenica di maggio, le cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino aprono le porte al pubblico, favorendo da un quarto di secolo un contatto diretto con gli appassionati, tanto che nel tempo Cantine Aperte è diventato filosofia, stile di viaggio e scoperta dei territori, incrementando via via, anno dopo anno, l'afflusso di turisti, curiosi ed enoappassionati.Perché, certo, c'è la possibilità di assaggiare i vini e farseli raccontare, di entrare in un mondo affascinante e spesso poco conosciuto, e...