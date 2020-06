Lo sguardo sul futuro, ma con un occhio attento al mercato. Fabrizio Longo, direttore Audi Italia, parte dalla nuova A3 per un pragmatico tour nelle tendenze.

Definirebbe ancora la A3 una democratizzazione del concetto premium, per dimensioni e accessibilità?

«Andrò oltre. I tre mesi di stop hanno evidenziato valori preesistenti, ma che l'emergenza ha amplificato. Ed ha accentuato il desiderio di mobilità e di autogratificazione. A3 ha carattere e la sua è una bellezza tecnologica che diventa garanzia di libertà».

Un'auto nuova per riscattare paure e privazioni?

«L'auto come estensione del salotto di casa, una bolla protetta per sentirsi al sicuro, con la libertà di scegliere cosa piace e cosa serve. Abbiamo tutti verificato quanto sia importante essere connessi con il mondo, la A3, con quell'infotainment evoluto da ammiraglia, è una vetrina tecnologica rassicurante. Per noi sicurezza, tecnologia e piacere di guida sono obbligatoriamente conciliabili».

In più c'è una scelta di motori ad ampio respiro.

«Un altro plus della A3, che si sceglie in base alle esigenze, con soluzioni per tutti: dai motori a benzina e Diesel al mild-hybrid, al plug-in che è la porta d'accesso all'elettrico puro, al metano. La A3 è oggi il vero manifesto del brand Audi».

Credete ancora nel Diesel, o è una soluzione da flotte?

«Assolutamente si. Il diesel ha oggi una funzione centrale nel traghettamento graduale verso la mobilita' sostenibile. Inoltre, anche in anni dove è regnata una forte confusione sull'efficacia di questa soluzione, i nostri valori residui si sono mantenuti elevati come da tradizione. E il mantenimento del valore nel futuro è un'esigenza più che mai necessaria specie nelle flotte dove proprio A3 ha una forte penetrazione. Noi con Audi Value lo garantiamo e offriamo al cliente piani finanziari appetibili, con rate credibili. Audi Value non è solo un prodotto finanziario, è l'entrata in un mondo già scelto dal 60% dei clienti privati».

Ma ci sarà davvero la ripartenza?

«Questo è il miglior momento per comprare un'auto tra stock disponibili e offerte mirate. In attesa che qualcuno pensi a qualcosa di sistemico. Il parco circolante è sempre più vecchio, e si arriverà fatalmente a un'accelerazione. Interventi opportuni del governo faciliterebbero questa ripresa».

Non crede che la pandemia abbia allentato l'entusiasmo per l'elettrico puro, che la gente abbia meno voglia di rischiare soluzioni inedite?

«Io dico di no. Nel mondo delle vetture premium la richiesta non è in flessione. Anzi, notiamo un progressivo interesse per la fascia high-end in cui operiamo. Il cliente di fascia alta che sceglie l'elettrico puro è un innovatore, un pioniere innamorato della soluzione che non teme di affrontare un investimento robusto. Le infrastrutture seguiranno, ancora non sono all'altezza. Ma con i 440 km d'autonomia noi una soluzione valida già la forniamo. Siamo all'inizio e ne seguiranno molte altre. A partire dall'arrivo, il prossimo anno, della prima compatta elettrica, la Q4 e-tron. Un appuntamento importante con il nostro piano di elettrificazione che porterà la gamma a comprendere trenta modelli di cui venti totalmente elettrici entro i prossimi cinque anni

».

P.Bia.

