LO SFREGIOVENEZIA L'allarme è stato dato solo questa mattina verso le 10.30, ma il vandalismo è delle quattro del mattino. Un gruppetto di quattro persone, prima dell'alba di sabato, ha sfregiato uno dei due leoncini di marmo in Piazza San Marco con della vernice rossa.L'ALLARMEI San Marco Guardians, entrati in servizio alle 10, all'ombra del campanile, hanno subito notato qualcosa di strano: una delle due statue in Piazzetta dei Leoncini aveva gli occhi dipinti di rosso, «sembravano iniettati di sangue». Tutto questo tra i turisti che...