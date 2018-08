CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SFOGO«Ho letto in alcuni quotidiani che, secondo determinate ricostruzioni, mio padre non avrebbe utilizzato le luci. Beh, è una cosa impossibile, siamo praticamente certi che l'illuminazione ci fosse perché sia lui che il suo amico erano due persone con la testa sulle spalle, pescavano da una vita, era il loro unico hobby e non avrebbero mai corso un rischio del genere evitando di utilizzarle», prende così le difese del padre, e della sua memoria, Nicola Gavagnin, figlio di Natalino. La tragedia di venerdì notte, in cui Natalino...