LO SCRITTORE È stato uno dei più importanti scrittori italiani del

LO SCRITTOREÈ stato uno dei più importanti scrittori italiani del Novecento: un narratore di guerra e di montagna talora definito neorealista ma così atipico e originale da non poter essere inserito in alcuna corrente letteraria. Mario Rigoni Stern, classe 1921, uscì indenne da tre fronti (Francia, Albania e Russia) e da un lager nazista. Trovò quindi lavoro presso il Catasto di Asiago, ma è stata la convinzione di essere rimasto vivo per una missione da assolvere farsi portavoce di quelli che non c'erano più a farlo diventare uno...