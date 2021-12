LO SCREENING

CONCORDIA Lo screening all'Istituto comprensivo Rufino Turranio di Concordia Sagittaria è un flop: effettuati solo 150 tamponi su 600. É stata molto limitata l'adesione allo screening di massa dei bambini e dei ragazzi delle scuole elementari e medie di Concordia Sagittaria, deciso dall'Ulss 4 a fronte della positività di ben 30 studenti distribuiti in 14 classi. L'Ulss 4 ha fatto sapere con un certo rammarico che l'indagine a tappeto non è andata come ci si aspettava e che su circa 600 persone da testare tra alunni, docenti e personale, sono stati eseguiti solo 150 test rapidi, i cui esiti dovrebbero essere diffusi nella giornata di oggi. I tamponi sono stati eseguiti nei vari plessi, alla necessaria presenza dei genitori. Forse il poco tempo di preavviso non ha consentito alle famiglie di organizzarsi o forse l'indagine è stata vissuta come un'imposizione poco utile. «Difficile però avere un quadro esaustivo della situazione delle scuole spiegano dall'azienda se mancano tutti questi dati. Ora valuteremo se richiamare al punto tamponi chi non ha partecipato alla campagna di screening. Certamente gli esiti che arriveranno domani ci forniranno delle indicazioni più precise per quanto riguarda gli eventuali provvedimenti da prendere, compresa anche l'ipotesi di chiusura dell'intero istituto». Un'ipotesi caldeggiata da diversi genitori di Concordia Sagittaria, che chiedono da giorni la chiusura in via precauzionale. Sono molto preoccupato, soprattutto dopo aver visto che in una classe delle medie più della metà degli alunni è risultata positiva. La decisione sulla chiusura dei plessi ha precisato il sindaco Claudio Odorico spetta comunque al Dipartimento di prevenzione, che esprime un giudizio medico sulla situazione dei contagi. Il numero delle classi in quarantena non basta per definire il rischio sanitario. La quarantena ha aggiunto - è uno strumento che ci permette di tener sotto controllo la diffusione del virus. Un sistema con il quale dobbiamo convivere. L'anno scorso ci si lamentava perché le scuole erano chiuse, quest'anno sembra accadere il contrario. Il problema non è la scuola, dove ci sono regole ferree, ma è fuori. Lo testimonia il fatto che la maggior parte delle volte che si trova un positivo tra gli alunni, i test rapidi fatti al resto del gruppo sono tutti negativi e la classe può riprendere le lezioni. I dati sui positivi comunicati dall'Ulss 4 ieri confermano come Concordia Sagittaria sia uno dei Comuni del Veneto orientale più in sofferenza. Su 1636 positivi, 236 sono a Portogruaro e ben 196 nella vicina Concordia. Seguono a ruota Jesolo (174) e San Donà di Piave (169). Il sindaco Odorico, per rispondere alle sollecitazioni della Prefettura e della stessa Ulss, ha firmato anche lui l'ordinanza che impone la mascherina anche all'aperto, nell'area del centro storico. L'ordinanza scatta da oggi, sabato 11 dicembre, e resterà in vigore fino al 6 gennaio 2022 compreso. L'area interessata è quella di via Roma, via Rufino Turranio, via I° Maggio, via Carneo, Vicolo del Donatore, via San Pietro (tratto fino all'intersezione con via Pozzi Romani), via Spareda (tratto fino all'intersezione con via Alte) via Bruno, via Santi Martiri (tratto fino all'intersezione con via Buozzi), via Claudia (tratto fino all'intersezione con via Pellico), Piazza Matteotti, Piazza Costantini, Piazzetta Serra, Piazzetta Caduti per la Patria e via Romolo Candiani (tratto fino all'intersezione con via Fornasatta).

