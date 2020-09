LO SCONTRO

Venezia77 ha battuto il Covid, ha entusiasmato la stampa estera per come è stato organizzato il primo festival in presenza a livello internazionale, al Lido c'è stato perfino più pubblico delle previsioni. Eppure, il giorno dopo la consegna del Leone d'oro a Nomadland che già punta all'Oscar, cos'è che tiene banco sull'asse Venezia-Roma? Il verdetto dei giurati, in particolare l'esclusione dei film italiani coprodotti da Rai Cinema, Notturno di Gianfranco Rosi, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Le sorelle Macaluso di Emma Dante. Cioè tre su quattro, perché il quarto, l'unico che non è legato a Rai Cinema, qualcosa l'ha ottenuto: la Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino in Padrenostro di Claudio Noce. Ed è così che, dopo un ping pong durato quasi venti ore, il direttore della Mostra Alberto Barbera chiude (chissà) la polemica postando il video dei Rocks: anno 1967, titolo della canzone Bisogna saper perdere.

L'ANTEFATTO

Tutto inizia sabato sera quando, al termine della cerimonia di chiusura del festival, Rai Cinema diffonde una nota del suo ad, Paolo Del Brocco: «Pur consapevoli che i verdetti delle giurie vanno accettati con serenità, non possiamo non essere dispiaciuti e un po' delusi perché i tre film coprodotti da Rai Cinema presenti nel Concorso ufficiale - Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Notturno di Gianfranco Rosi e Le sorelle Macaluso di Emma Dante - non sono stati considerati come forse meritavano. In particolare, dispiace che l'opera di Gianfranco Rosi, unica invitata eccezionalmente a partecipare ai maggiori festival internazionali - da Toronto a New York e Telluride, al London Film Festival, a quello di Tokio e Busan accolta dal pubblico con 10 minuti di applausi, e quasi l'unanimità di consensi della critica e della stampa delle più prestigiose testate internazionali e italiane, non sia riuscita ad arrivare al cuore di questa giuria la cui composizione probabilmente non includeva tutte le diverse forme del cinema». Chi è che c'era nella giuria presieduta da Cate Blanchett? Per l'Italia Nicola Lagioia, scrittore e conduttore radiofonico italiano, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 2017. Tradotto: ci fosse stato in giuria un uomo di cinema il verdetto forse sarebbe stato diverso.

LE REAZIONI

Non sono neanche le 10 del mattino e sul ballatoio del Palazzo del cinema al Lido di Venezia c'è il consueto punto stampa finale con il presidente della Biennale, Roberto Cicutto e il direttore della Mostra, Alberto Barbera. Le domande sono scontate: Italia esclusa dal verdetto della giuria, il malcontento di Rai Cinema, l'accusa di aver sbagliato la composizione della giuria. Cicutto tenta di chiudere la polemica: «Lo dice uno che per tanti anni è stato dall'altra parte della barricata: chi non vince rimane male, è umano. Le giurie sono autonome. È una competizione. Chiunque partecipa sa che può andare bene e può andare male». Barbera sbotta: «Quando Del Brocco dirigerà la Mostra sceglierà lui i giurati». Taglia corto: «La polemica sulla composizione della giuria è assolutamente inutile, ingiusta, inefficace. Anche quando ci sono state giurie composte solo da registi si è polemizzato sul verdetto allo stesso modo. Quando il verdetto non piace a qualcuno si trovano giustificazioni di tutti i tipi. Non ha senso parlare dei premi - ha detto ai giornalisti - avete parlato con la giuria sabato sera e la risposta è in quelle dichiarazioni. Non c'è nulla da aggiungere, non c'è nulla che io abbia intenzione di aggiungere. Non voglio più commentare i premi perché è un esercizio ridicolo, autolesionista, inutile. In tutte le edizioni della Mostra di Venezia, come dei festival di Cannes e di Berlino non c'è una volta che un verdetto non sia stato criticato. È inutile recriminare sui verdetti delle giurie: sono le regole del gioco e vanno rispettate in quanto tali. Sennò decidiamo che non diamo più premi e ognuno si fa il suo palmares personale».

BOTTA E RISPOSTA

Tempo un paio d'ore e si rifà viva Rai Cinema: «Non esiste alcuna polemica con Alberto Barbera - dice Paolo Del Brocco - Il nostro è sempre stato un rapporto amicale, serrato, franco e costruttivo anche nelle fasi di selezione. Nella mia dichiarazione ho semplicemente espresso in modo educato un'opinione. Penso sia legittimo per una società che tanto fa per l'industria del cinema e per il festival poter svolgere una riflessione certamente non offensiva del lavoro di alcuno». Partita chiusa? Mica tanto. Barbera posta su Twitter e scrive: «Canzone del giorno: Bisogna saper perdere, The Rocks, 1967», con video annesso.

A sdrammatizzare è Cicutto: «Ma che meraviglia questa discussione, significa che ci siamo dimenticati del Covid e di quello che è stata questa mostra irripetibile, ci ritroviamo a parlare di verdetti non condivisi come sempre, insomma nulla cambia e questo è molto rassicurante».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

