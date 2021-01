LO SCENARIO

ROMA A Monaco la chiamano NEXTGen. È una specie di olimpiade del brand BMW. Il termometro dello stato dell'unione dell'azienda. Una full immersion globale, verticale e trasversale, durante la quale la casa bavarese, per alcuni giorni, mette sotto i riflettori se stessa e fa illustrare, a molti membri del board e allo stesso ceo, sprazzi illuminanti del futuro. Tecnologie innovative, alle quali ci dovremmo presto abituare, e concept vicinissimi alla produzione in serie. Il tuffo nel core business non si limita alla superficie. Vengono scandagliate tutte le aree: dalla ricerca avanzata allo sviluppo, dalla produzione alle tecniche di riciclaggio. Fino all'apertura dei bunker più segreti del Fiz, uno dei centri di ricerca dell'automotive più avanzati del pianeta. Passando per l'intelligenza artificiale e la connettività che sono le basi della guida autonoma, un evento ormai ineludibile almeno quanto l'elettrificazione di massa. I nuovi filoni della mobilità sostenibile epureranno l'auto dai peccati originali come l'inquinamento e la sicurezza troppo ballerina. Zero emission e zero vittime sono target non più impossibili. Anzi, obiettivi tanto ambiziosi sembrano alla portata nell'Era della decarbonizzazione, della società carbon free. Il realtà, eventi periodici di questo genere sono sempre più frequenti nel mondo dell'auto, cavalcati da tutti i costruttori. Assorbono le risorse (e le indirizzano meglio) lasciate libere dai classici Motor Show, una tradizione in deciso declino che rischia di diventare marginale quasi quanto gli obsoleti motori termici non più in grado di attrarre investimenti. Un appuntamento annuale che è imperdibile per misurare la temperatura ai giganti, così come lo sono sempre stati l'illustrazione dei conti di esercizio o l'assemblea degli azionisti.

La seconda edizione dei giochi, la NEXTGen 2020, si è svolta al quartier generale nella parte finale dello scorso anno con un formato organizzato al 100% digitale per impegnarsi il più possibile al contrasto del covid convivendo con la pandemia. I messaggi più forti partono dal nucleo del marchio. Una filosofia chiarissima e nota a tutti che, nel tempo, ha dato risultati di grande successo portando l'azienda tedesca ai vertici del mercato premium. Per continuare a vincere serve una strategia chiara, influenzata poco dalle vicende contingenti e basata sull'innovazione che consente di realizzare prodotti sempre eccellenti.

GUIDARE E NON SUBIRE

L'obiettivo è guidare e non subire lo sviluppo tecnologico, la tana ideale per anticipare il domani è, come detto, il Fiz che sprizza leadership da tutti i pori. L'industria avanzata deve offrire soluzioni, ma deve proporre anche prodotti in grado di alimentare una domanda che sta crescendo spontanea.

Ed i modelli del BMW Group che catalizzano l'attenzione, vision o non vision, sono tutti in linea col nuovo corso, hanno motore ad induzione e le emissioni azzerate. Il futuro va alimentato, ma mai in contrasto con il presente e per questo gli ingegneri del brand hanno messo sul palcoscenico la strategia Power of Choise. Almeno fino al 2030 e forse anche dopo, sarà il cliente a scegliere la motorizzazione più adatta alle proprie esigenze. E la BMW sarà pronta ad offrire quanto di meglio c'è in ogni campo, affinando ulteriormente anche i propulsori benzina e diesel. Questi avranno un loro ruolo fondamentale, sia da soli, sia accoppiati con le unità elettriche che, con batterie adeguate, daranno vita a superbe plug-in considerate per alcuni indispensabili nella fase di transizione, fino a che non ci sarà una rete di punti di ricarica capillare e dalla potenza adeguata. La manifestazione, è evidente, è di Gruppo, solo gli uomini della Rolls hanno preferito tenere il velo sulle novità che stanno preparando.

LO SPAZIO MINI

Il marchio britannico meno aristocratico, ma sempre ricco di personalità, ha presentato la Mini Vision Urbanaut, un'auto di quasi quattro metri e mezzo che esalta una delle caratteristiche del brand che non sono esclusivamente le piccole dimensioni, ma la capacità di Clever Use of Space, cioè sfruttare al massimo l'abitabilità che si ha a disposizione come ha sottolineato il responsabile del Design Gruppo Adrian van Hooydonk. Sfruttando le grandi opportunità che offre la powertrain a batterie e la guida autonoma, l'abitacolo diventa un esercizio per vivere lo spazio in maniera tutta nuova, molto più geniale. La divisione Motorrad non è da meno, come spiga Edgar Heinrich, responsabile del design delle due ruote. Il Definition CE 04 è l'anticipazione imminente di come sarà lo scooter che verrà, chiaramente elettrico. Design innovativo e minimalista, prestazioni non esagerate per mantenere accessibili i costi a clienti che non affrontano quasi mai con il proprio mezzo percorrenze esagerate.

La risposta alle reali richieste del mercato, non un dimostratore costoso di conoscenze tecnologiche. Il forcellone monobraccio con la trasmissione a cinghia è il punto forte dell'erede del C Evolution, lo zero emission in produzione dal 2013, stesso periodo della i3 elettrica e i8 plug-in. L'attenzione è spostata sulla connettività avanzata con un display da oltre 10 pollici che può accogliere tutte le funzioni dello smartphone.

REINVENTARSI

Ma è il numero uno del gruppo germanico, Oliver Zipse, a presentare il boccone più prelibato del banchetto: «Il BMW Group è costantemente impegnato a reinventarsi, questo è un elemento chiave della nostra strategia aziendale. La BMW iX racchiude questo approccio in una forma altamente concentra». Eh sì, la iX abbandona il suo appellativo di Vision e si presenta al pubblico in veste definitiva, come verrà realizzata nello stabilimento specializzato di Dingolfing dal primo semestre del nuovo anno per arrivare sulle strade in autunno. Non c'è dubbio, siamo davanti ad una rivoluzione.

La iX, infatti, è il primo modello di Monaco realizzato su una piattaforma esclusivamente elettrica, qualcosa di molto più sofisticato della recente ed ottima iX3 che si propone anche con propulsori a scoppio. La vettura è stata totalmente ripensata per sfruttare al meglio i vantaggio offerti dell'elettrificazione che, sicuramente, liberano dello spazio. Il cuore della nuova BMW è la tecnologia eDrive arrivata alla quinta generazione e sviluppata tutta in casa. Il propulsore non utilizza terre rare che hanno un impatto ambientale.

DISPLAY CURVO

I dati di performance non sono ancora definitivi perché la vettura è ancora in fase di sperimentazione finale e quindi deve essere omologata, ma le due unità ad induzione (una per assale, quindi trazione integrale) dovrebbero sviluppare oltre 370 kW (500 cv) e consentire alla iX di accelerare da 0 a 100 in un tempo che inizia per 4 secondi. Il consumo di questa accoppiata è inferiore a 21 kWh ogni 100 chilometri quindi, con una batteria ad alto voltaggio di ultima generazione il cui contenuto energetico lordo è superiore a 100 kWh, l'autonomia infrange la barriere dei 600 km. Per mezzo di un punto di ricarica a corrente continua da 200 kW è possibile rifornire dal 10% all'80% in soli 40 minuti e con 10 minuti avere 120 aggiuntivi. Intrigante la strumentazione curva che quasi avvolge il pilota. Il display da 12,3 pollici è continuo con un altro monitor da 14,9 pollici, sempre curvo, offrendo una visione panoramica. La iX sarà il primo veicolo di serie ad essere equipaggiato con tecnologia 5G con grandi vantaggi per la trasmissione rapidissima di un'ingente mole di dati. BMW è leader europeo nella vendita di vetture ricaricabili con una quota che rappresenta il 13,3% delle proprie vendite a livello di Gruppo. Nel 2019 è stata consegnata la vettura numero mezzo milione con la spina e quest'anno verrà raggiunta quota un milione.

Giorgio Ursicino

