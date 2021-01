LO SCENARIO

Il cinema è in ginocchio in tutto il mondo. Sale chiuse, uscite rimandate, industria ferma o quasi. Unica eccezione: la Cina che, grazie ai 18 miliardi di yuan (2,76 miliardi di dollari) realizzati nel 2020 al box office, è diventata il primo mercato mondiale superando gli Usa. In questo scenario senza precedenti, per vedere i grandi film fermi al palo da mesi bisognerà aspettare ancora. Ma le major hollywoodiane, stanche di continuare a rimandare le uscite e fidando nella fine della pandemia, hanno fissato le date dei blockbuster più attesi. Salvo sorprese, ci aspetta dunque un anno all'insegna dei grandi film, potenzialmente capaci di riportare la gente al cinema dopo l'overdose streaming degli ultimi mesi. Missione possibile? Hollywood ci spera e punta tutto sul nuovo anno.

TRAVOLGENTE BELLEZZA

Il primo appuntamento è con Wonder Woman 1984, pronto a sbarcare nei nostri cinema e in contemporanea on demand il 28 gennaio dopo i super-incassi realizzati in America e nel resto del mondo, oltre 100 milioni di dollari: a dispetto delle polemiche, sale e web possono dunque coabitare. Il 2 aprile toccherà a Fast & Furious 9, nuovo capitolo della saga spacca-botteghini con Vin Diesel, e il 21 aprile sarà la volta (finalmente?) di 007 No Time To Die: girato nel 2019 in mezzo mondo, Matera e Costiera amalfitana comprese, il film vede per l'ultima volta Daniel Craig nei panni di James Bond. Il 7 maggio è la data di Black Widow, spin-off dell'epopea degli Avengers: in tempi di women empowerment, la protagonista ha il sex appeal di Scarlett Johansson. Godzilla vs Kong è in programma il 21 maggio e il 25 giugno si vedrà Tom Hardy in Venom: Let There Be Carnage.

Tom Cruise è invece in versione doppia: il 2 luglio sbarcherà sugli schermi con Top Gun: Maverick e il 19 novembre con Mission: Impossible 7, girato anche a Roma. Bisognerà aspettare il 17 settembre per vedere Assassinio sul Nilo con Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot. E il 1° ottobre per scoprire tutte le meraviglie di Dune, remake di Denis Villeneuve del kolossal del 1980 di David Lynch.

AMORE LGBTQ

Il 5 novembre il mondo intero dovrebbe scoprire Eternals e il talento in versione kolossal della regista Chloe Zhao che, dopo il Leone d'oro conquistato a Venezia con Nomadland (titolo ancora senza data), si cimenta ora con i supereroi Marvel puntando, in nome dell'inclusione, su un cast multietnico e su una storia d'amore in salsa Lgbtq. Il 24 novembre è in programma il nuovo cartoon Disney: Encanto, ambientato in una casa magica nascosta tra i monti della Colombia. E il 10 dicembre è la data fissata per il coloratissimo musical West Side Story di Steven Spielberg, tra i film più attesi dell'anno: in questo remake del cult del 1961, il maestro punta sui giovanissimi attori Rachel Zegler e Ansel Elgort. Per Spider Man 3 l'appuntamento è il 17 dicembre, per Matrix 4 il 22 dicembre. E c'è già l'appuntamento con The Batman, protagonista Robert Pattinson: 22 marzo 2022.

LA SCELTA DI SOFIA

Se i blockbuster hollywoodiani hanno messo il capello sulle date strategiche, restano per ora in sospeso alcuni, attesissimi film d'autore: Rifkin's Festival di Woody Allen, ostracizzato dopo le accuse (mai dimostrate) di abusi sessuali sulla figlia adottiva, The French Dispatch di Wes Anderson, News of The World con Tom Hanks, On the rocks di Sofia Coppola che ritrova Bill Murray. C'è molta curiosità anche per Benedetta di Paul Verhoeven su Benedetta Carlini, monaca lesbica del 17esimo secolo. E per The Power of the Dog di Jane Campion, Tout c'est bien passé di François Ozon, Anna di Luc Besson. Non manca Tom & Jerry in versione live-action: i disegni animati di mischiano con gli attori Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney. E c'è da divertirsi.

Gloria Satta

