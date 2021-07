Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Lo scenario di una recente apocalisse, di cui non sapremo quasi nulla se non di un veleno che ha probabilmente estinto l'umanità, si colloca tra le foci del Po, in quel tratto finale del fiume che sente l'odore del mare e sembra un territorio misterioso, affascinante, ora disabitato, decisamente ostile, dove la morte è sempre a un passo. Un ragazzo, che chiameremo Figlio, si muove randagio, estromesso da qualsiasi ormeggio della memoria,...