Lo hanno tirato per la giacca a destra a sinistra. Ma Mario Draghi non si è mosso. O meglio, si è mosso per fare la conferenza stampa: segno che le agitazioni in piazza lo hanno colpito. Non erano burattini manovrati dall'uomo nero, ma gente che vive il momento economico più drammatico della vita. Un segno di attenzione alle richieste del centrodestra, dunque, bilanciato immediatamente dalla copertura di Speranza: sarebbe stato serio...