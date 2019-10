Lo Chopin quasi lisztiano di Louis Lortie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Artista versatile, capace di spaziare nel suo repertorio da Mozart al Novecento storico, Louis Lortie intesse con la poetica chopiniana un rapporto privilegiato che si sta concretizzando nella registrazione di tutte le opere pianistiche del compositore polacco. Per il suo recital in Fenice, organizzato nell'ambito della Stagione Musikàmera, l'artista canadese ha proposto l'integrale degli studi, summa del virtuosismo romantico. La serie dell'op. 10, che stregò i critici e il pubblico del tempo, quando apparve nel 1833, viene restituita come...