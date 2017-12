LO CHOC VENEZIA Per il pilota Actv Mauro Minio è stata un'esperienza traumatica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO CHOCVENEZIA Per il pilota Actv Mauro Minio è stata un'esperienza traumatica che non potrà dimenticare. «Conoscevo Fabio, i suoi genitori, ma non l'ho riconosciuto finché i vigili del fuoco non l'hanno tirato su dall'acqua». Minio è colui che ha dato l'allarme venerdì pomeriggio, vicino all'isola di Sacca Sessola, notando quella barca che girava su se stessa e, poco distante, il corpo di un giovane che galleggiava a pelo d'acqua.Per un incidente o un malore Fabio Gasparini, 18 anni, ha perso la vita nel canale del Fasiol, sulla barca...