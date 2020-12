SOTTOMARINA

Quando il Mose si alza, la spiaggia viene mangiata dal mare, quando il Mose non si alza, il mare si mangia la spiaggia. Gli ultimi giorni di maltempo hanno dimostrato con chiarezza, se mai ve ne fosse stato bisogno, che le spiagge sono rimaste la zona più indifesa del territorio. Il centro storico di Chioggia si salva, o meno, a seconda dell'entrata in funzione del Mose e del Baby Mose, ma le spiagge non hanno alcuna difesa. Decine di migliaia di metri cubi di sabbia sono stati portati via dalle onde. Nel litorale sud di Sottomarina, dal Lido d'Ora a Punta Canna, e a Isola Verde, la spiaggia si presenta come un ininterrotto scalino di decine di centimetri sul livello del mare, i camminamenti sono stati spazzati via, le fondamenta dei chioschi sono state messe a nudo. Se il ripascimento fosse stato eseguito nei tempi canonici (prima dell'estate) o in ritardo, tra settembre e ottobre, come era stato ipotizzato, oggi sarebbe tutto da rifare.

E neppure la sempre incerta e mai collaudata diga soffolta (subaquea) di Sottomarina sud, è servita a molto. Anzi, la sua presenza «crea danni agli stabilimenti a nord e a sud di essa», dice Giorgio Bellemo, presidente di Ascot, l'associazione degli operatori di questa zona. «È chiaro - incalza - che va ripensato, anche in relazione al Mose, tutto il sistema di difesa del litorale, con opere stabili, che diano garanzia di efficacia. E tutto va inserito nel contesto della pandemia e della direttiva Bolkestein».

IN DIFFICOLTÀ

Non è ingigantire a dismisura il problema, ma rendersi conto che è il problema ad essere gigantesco. «Quando chiediamo la riduzione del canone di concessione del 50% - continua Bellemo non lo facciamo per opportunismo: mandiamo un segnale di reale difficoltà che le istituzioni dovrebbero capire. Con i danni che abbiamo subito in questi giorni, con le prospettive sanitarie incerte, con il mare che ci porta via le strutture, come possiamo investire nelle riparazioni e nell'ammodernamento, se fra qualche mese le nostre concessioni andranno all'asta?».

Una proposta arriva dal neo consigliere regionale chioggiotto Jonatan Montanariello che ipotizza l'utilizzo del Recovery Fund per reperire le risorse necessarie a un intervento di protezione stabile delle spiagge perché le risorse del Genio civile bastano solo per gli interventi di ripascimento annuale che scompaiono con la prima mareggiata.

Diego Degan

