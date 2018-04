Lite in strada finisce nel sangue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZAMESTRE Una lite, uno spintone, il sangue. Una mattinata di violenza, quella di ieri in via Piave. L'ennesimo episodio che ha spaventato i residenti, testimoni involontari di una tensione perennemente alle stelle, è avvenuto poco prima delle 8, di fronte ai giardini. Un giovane africano, forse nigeriano, cappellino in testa e bottiglia di birra in mano, fa la spola da una parte al lato della strada. Alla fermata c'è un uomo, un italiano, in attesa dell'autobus. Il giovane straniero gli si avvicina una prima volta e l'uomo lo manda...