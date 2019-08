CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIRICAOggi alle 20.45 torna Carmen di Georges Bizet per la sua settima rappresentazione all'interno dell'Arena di Verona Opera Festival 2019. Ksenia Dudnikova è protagonista dello spettacolo firmato da Hugo de Ana. Con lei debutta il Don José di Murat Karahan e torna Ruth Iniesta come Micaela. Ultima recita per l'Escamillo di Alberto Gazale. Dirige il M° Daniel Oren. (Repliche: 24, 27 agosto 2019ore 20.45; 4 settembre 2019ore 20.45)Incorniciate dalle due grandi serate che vedono Plácido Domingo festeggiare i 50 anni dal debutto areniano,...