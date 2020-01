LIRICA

La stagione operistica del Teatro La Fenice prosegue oggi, alle 19, con un nuovo l'allestimento di due lavori: A Hand of Bridge di Samuel Barber e Il castello del principe Barbablù di Béla Bartók. Entrambi affrontano, seppur in maniera diversa, il tema della crisi dei legami di coppia. A Hand of Bridge, su libretto di Gian Carlo Menotti, è tra le opere più brevi regolarmente in repertorio. Dura una decina di minuti, cioè il tempo di una mano di bridge, e vede impegnate due coppie di amici, infelicemente sposate. Alla Fenice, di fatto, la vicenda costituisce una sorta di prologo al Castello di Barbablù di Bartók, (1921). Il libretto, di Béla Baláz, si basa sulla fiaba di Charles Perrault e sul dramma Ariane et Barbe Bleue di Maurice Maeterlinck.

LA MESSINSCENA

La regia di questa doppia produzione è affidata a Fabio Ceresa, con le scene di Massimo Checchetto, i costumi di Giuseppe Palella e il light design di Fabio Barettin. Sul podio ritroveremo Diego Matheuz, il 35enne venezuelano che fu direttore principale dell'Orchestra della Fenice dal 2011 al 2015. «Sono sempre felice di ritornare a Venezia - spiega Matheuz - perché è la città che mi ha dato l'opportunità di crescere e di fare le mie prime esperienze nel mondo dell'opera. Questa volta il programma è alquanto impegnativo. In particolare speravo proprio che la Fenice mi proponesse Il castello di Barbablù di Bartók, per cimentarmi con un testo tecnicamente complesso. Il ruolo dell'orchestra è qui fondamentale: connota i due protagonisti con grande evidenza e arriva a esplosioni di forte impatto». Quando si nomina Claudio Abbado, Matheuz ogni volta ha parole commosse. «Penso a lui ogni giorno. Per me è come un angelo. Suonavo come violinista nell'Orchestra Mozart e quando seppe che avevo iniziato a studiare direzione d'orchestra, durante una prova m'invitò a salire sul podio per l'ultimo movimento della Settima di Beethoven. Avevo ventitré, ventiquattro anni. Non posso dimenticare la sua generosità e tutto quello che mi ha trasmesso».

DA VENEZIA A BERLINO

Dopo aver lasciato Venezia, Matheuz si è trasferito a Berlino. «Non ho ancora imparato perfettamente il tedesco - afferma - ma mi aiuto con l'inglese. La vita musicale lì è in parte diversa. Ci sono altri ritmi di lavoro, più intensi». E il Venezuela? «Cerco di tornarci appena posso. Ora purtroppo c'è una crisi pesante, ma sono legato all'Orchestra Simón Bolívar e al Sistema grazie al quale il compianto Abreu ha formato migliaia di giovani musicisti». Ricordiamo che dopo la prima del 17, di questo dittico novecentesco seguiranno quattro recite: il 19, 21, 23 e 25 gennaio. La replica di martedì 21, alle 19, sarà trasmessa in diretta da Rai Radio3. Del cast fanno parte il soprano Ausrine Stundyte (Geraldine, Judit) e il basso-baritono Gidon Saks (David, Barbablù), impegnati in entrambi i titoli, affiancati dal tenore Christopher Lemmings (Bill) e dal mezzosoprano Manuela Custer (Sally) nel Bridge di Barber, e da Karl-Heinz Macek (prologo recitato) nel Barbablù di Bartók. In scena anche i danzatori della Fattoria Vittadini (Noemi Bresciani, Maura Di Vietri, Sebastiano Geronimo, Pia Mazza, Samuel Moretti, Francesca Penzo, Filippo Porro, Filippo Stabile), che realizzeranno i movimenti coreografici di Mattia Agatiello.

Mario Merigo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA