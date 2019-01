CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIRICADopo oltre due decenni di assenza, ritorna oggi al teatro La Fenice Werther di Jules Massenet. Il capolavoro in quattro atti del compositore francese, tratto dal romanzo epistolare di Goethe, sarà proposto nell'allestimento firmato dalla regista Rosetta Cucchi, con le scene di Tiziano Santi e i costumi di Claudia Pernigotti. Sul podio ci sarà Guillaume Tourniaire; nel ruolo del titolo troveremo il tenore Jean-Francois Borras mentre come Charlotte canterà il mezzosoprano Sonia Ganassi. La regista Cucchi così spiega come si è...