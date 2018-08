CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIRICACon un cast importante e la direzione musicale di Sesto Quatrini, torna in scena al Teatro La Fenice La traviata di Giuseppe Verdi. Il capolavoro verdiano, nell'allestimento divenuto ormai un must del repertorio firmato da Robert Carsen per la regia e da Patrick Kinmonth per scene e costumi, sarà in scena per quattordici recite: alla prima di sabato 25 agosto fino all'8 ottobre. Di grande prestigio il cast di questo nuovo ciclo di recite, che vedrà protagonisti per i ruoli principali il soprano Claudia Pavone, in alternanza con...