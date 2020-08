INQUINAMENTO

VENEZIA Era tanto che non si vedeva, almeno da quando c'era il pienone negli alberghi e negli appartamenti. Ieri, però, la cosa si è ripresentata. Una grossa chiazza di inquinamento bianca, non si capisce se di grassi o di detersivi, è comparsa nella tarda mattinata di ieri nel rio che si trova immediatamente dietro le Mercerie e calle de le Acque. I gondolieri dello stazio del Carbon hanno subito segnalato la cosa alla polizia locale. Una pattuglia è arrivata sul posto per verificare la segnalazione e hanno cquisito foto e video. Difficile, come spesso accade, sarà capire la provenienza, poiché gli scarichi di Venezia possono seguire percorsi molto tortuosi. In zona ci sono infatti unità immobiliari risalenti a differenti periodi, che nei secoli sono state unite, separate e ancora riunite in modo tale da non rendere più possibile la ricostruzione del percorso delle acque bianche o grigie o nere. Lo stratagemma utilizzato dagli investigatori ambientali è utilizzare del colorante negli scarichi dei singoli immobili per vedere con esattezza la provenienza. Come sempre accade, comunque, non sarà facile risalire al colpevole.

Peccato, perché dall'inizio del periodo di chiusura totale, i canali veneziani si erano puliti dai sedimenti che quotidianamente venivano rilasciati durante il lungo periodo dello sfruttamento intensivo del turismo.

In aprile, i sedimenti si erano depositati senza essere mossi dalle eliche e in diverse occasioni si poteva osservare il fondo dei canali come non lo si era mai visto.

