LIETO FINEVENEZIA Furto, rintraccio e inseguimento tutto in una giornata. È accaduto lo scorso fine settimana, quando i carabinieri hanno recuperato una patanella che era stata rubata mollando gli ormeggi nella cavana del canale di San Pietro, a Castello.Responsabili sono due minorenni di Castello, fermati e denunciati per furto aggravato e un terzo minore sta per essere identificato in quanto complice del furto della barchetta, che non è una bravata ma qualcosa di molto peggio.LA DENUNCIATutto è cominciato sabato, quando un...