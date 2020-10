La voce della colonna sonora del film d'autore Sulle mie spalle di Antonello Belluco, in distribuzione in questi giorni, è di Lieta Naccari. «Canto - spiega la giovane artista - la canzone scritta da Marco Belloni. Prima dei titoli di coda c'è un video musicale intitolato Like a shadow on the earth nel quale compare anche la ballerina classica Lara Ballarin. Le riprese sono state fatte nella Filanda Motta, vicino a Treviso». Nell'affascinante pezzo pop Come un'ombra sulla terra, questo il titolo in italiano, la voce della solista s'irrobustisce verso la fine e diviene quella di un soprano. «Lo stile è un po' quello di Andrea Bocelli o del gruppo Il Volo, un mix di leggero e lirico». Veneziana, Lieta Naccari si è formata al Conservatorio Benedetto Marcello, dapprima dedicandosi al pianoforte e poi al canto studiando come soprano, pur con un interessante registro grave mezzosopranile. Il debutto è avvenuto al Teatro Malibran nell'opera I due timidi di Nino Rota. Ben presto ha ampliato il suo repertorio cantando anche brani jazz, swing e tratti da musical. Esperienza fondamentale è stata quella all'Accademia di Santa Cecilia di Roma. Sotto la guida del celebre soprano Renata Scotto, la Naccari ha avuto modo di perfezionare il repertorio mozartiano e in particolare il ruolo di Zerlina del Don Giovanni. Alla Fenice ha preso parte a un evento molto particolare cantando, accompagnata dal cantautore canadese Rufus Wainwright, un brano tratto dall'opera Prima donna composta dallo stesso Wainwright. Lieta Naccari, laureata anche in Creatività e Design della Comunicazione, è apparsa in alcuni filmati pubblicitari, e proprio di recente è stata a fianco di Maurizio Crozza. «Mi sono divertita molto - racconta quando lo scorso inverno sono andata a Milano per una puntata di Fratelli di Crozza. Abbiamo registrato due gag irresistibili. Crozza imitava Placido Domingo e io dovevo fare una cantante molestata dal celebre cantate durante le prove di Bohème e Rigoletto. I filmati sono stati riproposti anche in seguito tanto erano pungenti ed esilaranti».

Mario Merigo

