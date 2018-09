LIDO Una bellissima giornata di sport in cui tantissimi appassionati hanno potuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIDOUna bellissima giornata di sport in cui tantissimi appassionati hanno potuto misurarsi in un panorama ricco e variegato di discipline tra le quali rugby, surf, tennis, ippica, fitness, karate tiro con l'arco, basket e ginnastica artistica. E poi la premiazione di 160 ragazzi under 18 che, in quest'anno, hanno portato in alto il nome di Lido e Pellestrina, e delle loro società di appartenenza, nello sport. Alla quarta edizione Lido è Sport, la manifestazione ideata e organizzata dalla Proloco del Lido e Pellestrina è ormai una bella...