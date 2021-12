Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIDOUn altro incidente in fotocopia (per la dinamica) come quello che si era verificato un paio di settimane fa, sempre sulla rotonda di Ca' Bianca, zona case Incis, in via Sandro Gallo al Lido. Un punto che, purtroppo, si conferma, ancora una volta, un buco nero per la sicurezza della viabilità dell'isola. Anche questa volta, a causare l'incidente, è stata, secondo una prima ricostruzione in fase di accertamento, una mancata precedenza da...