Più forte del Covid e capace di battere anche la crisi economica. Continua il sostegno del supermercato Conad City Lido in Gran Viale e l'associazione Amici del Cuore che sostiene il reparto di Cardiologia dell'ospedale Civile di Venezia. Anna Bettelle, Simone Vianello e Andrea Toma, soci titolari della società Insieme snc che gestisce il Conad City Lido di viale Santa Maria Elisabetta e il punto vendita Spesa Facile di Cannaregio hanno deciso di donare un contributo di 1500 euro al reparto di Cardiologia dell'ospedale dei santi Giovanni e Paolo diretto dal primario dottor Giuseppe Grassi.

«Siamo imprenditori di questo territorio hanno sottolineato i tre sempre in prima linea per promuovere la solidarietà e l'attenzione alla nostra comunità ci porta a sostenere realtà che qui operano a sostegno del bene comune, come la onlus Amici del Cuore che attivamente collabora con la cardiologia dell'ospedale. Ci auguriamo di poter contribuire in tal modo a nuovi progetti e attività a beneficio di quanti ne abbiano bisogno».

L'importo raccolto deriva dalla quota di 10 centesimi per ogni scontrino di spesa che i tre soci hanno scelto di devolvere a questa Causa dal 6 al 12 dicembre scorso.

