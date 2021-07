Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIDO(L.M.) Gli anziani sono indubbiamente tra coloro che hanno sofferto di più il peso della solitudine e la sofferenza della pandemia. Per questo motivo l'associazione Un Sorriso per Leo, fondata e presieduta da Norina Vianello, in ricordo del figlio Leonardo Angiolin, ha voluto ricordarsi di loro.Insieme alla gelateria La dolce vita, che si trova sotto i portici del lungomare Marconi, a fianco del Palazzo del cinema, ha voluto organizzare...