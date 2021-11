Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIDO(L.M.) Barchino va a sbattere contro una briccola in laguna: per consentire i soccorsi dell'ambulanza agli Alberoni il ferry di linea 11 ritarda l'attacco.Nuovo incidente nautico nella zona del Lido di Venezia. È accaduto ieri sera intorno alle 22 al Lido in località Alberoni.DINAMICALa dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Quel che è certo è che un barchino a motore è stato a lungo attraccato in attesa...