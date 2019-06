LIDO Il Lido torna a mobilitarsi per chiedere che l'attuale monoblocco dell'ex

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDOIl Lido torna a mobilitarsi per chiedere che l'attuale monoblocco dell'ex ospedale al mare non sia abbattuto. Il primo appuntamento della protesta è già fissato per giovedì 27 alle 18 sit-in in piazzale Santa Maria Elisabetta. I lidensi torneranno in piazza e in strada a manifestare contro qualsiasi proposta alternativa. Giù le mani dal monoblocco è il titolo, e la sintesi, di questa nuova battaglia che si preannuncia all'orizzonte con una possibile incursione anche durante la Mostra del cinema. Ci saranno, in prima linea,...