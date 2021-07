Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIDOHa parcheggiato la sua auto ed è sceso un attimo per andare al bancomat in Gran Viale. Durante questo breve percorso però è caduto battendo violentemente la testa contro l'asfalto. Ora un lidense di 85 anni, F.G., si trova ricoverato, in coma farmacologico, all'ospedale all'Angelo di Mestre, nel reparto di rianimazione, dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un'emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono gravi, la...