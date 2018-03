LIDO Dieci congressi in calendario per quest'anno, con il primo appuntamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDODieci congressi in calendario per quest'anno, con il primo appuntamento tra circa un mese in aprile, sei già acquisiti per il 2019. Nel 2018, stando ai dati già confermati, arriveranno oltre 8100 congressisti. E, contando che ogni evento dura in media quattro giorni, questo significa non meno di 35mila presenze.CENTRO CONGRESSIGrazie al lavoro di Vela, braccio operativo dell'amministrazione comunale, il Lido torna a prendere quota come Centro congressi. Va poi specificato che questi dati non comprendono la Mostra del cinema, evento clou...