SCUOLA

VENEZIA Pomeriggio movimentato ieri al Liceo Marco Polo di Venezia. Studenti riuniti davanti al palazzo Basadonna, sede del Liceo artistico e di tre classi dell'indirizzo musicale. Riuniti per mobilitarsi contro la chiusura della scuola del giorno precedente causata dell'assenza di riscaldamento. Sono giovanissimi e molto arrabbiati. Vogliono uno stop alla situazione in cui si sono trovati in questi giorni. Già a inizio settimana nelle aule il termometro segnava diciassette gradi. Il problema non è stato risolto, tanto da culminare nel black out totale del sistema di riscaldamento. Mercoledì le porte dell'Istituto sono rimaste chiuse.

Gli studenti sono stati costretti a restare a casa. Ora la caldaia è ripartita. La situazione è migliorata ma l'indignazione è tanta. Solo una settimana fa anche il Coordinamento degli studenti medi aveva organizzato per le stesse ragioni un presidio davanti all'ufficio scolastico regionale di Mestre per rivendicare la necessità di una maggiore manutenzione. A distanza di una settimana si ripete la situazione anche al Marco Polo di Venezia. Gli studenti dicono basta. Non si può studiare al freddo. E oltre al riscaldamento, tanti sono i problemi legati all'edilizia con cui gli studenti convivono tutti i giorni. Soffitti pericolanti, pavimenti con grossi buchi, muri sgretolati, pioggia nelle classi e cattivi odori causati dagli allagamenti dell'acqua alta. Anche bidelli e professori sono in difficoltà. La situazione va avanti da anni. Gli studenti hanno rivendicato in numerose occasioni l'urgenza di fondi dedicati alla scuola. Quella di ieri è stata una delle tante mobilitazioni. «Noi come studenti siamo i principali protagonisti della nostra scuola - hatto detto - Esigiamo che tutte le problematiche e le rivendicazioni che da anni portiamo avanti vengano ascoltate. Vengano prese in considerazione. E che la scuola sia posta al centro dell'attenzione. dichiara Amnehrita Ghazal rappresentante d'Istituto. Non è accettabile - continua Amnehrita - che settecento studenti siano rimasti a casa. Questo non è diritto allo studio. Non ci fermeremo».

Virginia Grozio

