CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIBRITiziano Fratus torna nel Bellunese, questa volta ospite della manifestazione Boschi di Carta, a Pieve di Cadore. L'incontro avrà luogo oggi, al Museo dell'occhiale, nella Sala Cosmo, con inizio alle 21. Sarà presentata al pubblico la nuova opera, Giona delle sequoie. In viaggio tra i giganti rossi del Nord America, da poco pubblicato da Bompiani. Un viaggio on the road che ricorda quello dei grandi poeti e scrittori della beat generation. In California Tiziano Fratus ha scoperto una terra dello spirito. Nel continente delle sequoie, la...