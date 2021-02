LIBRI

Raccontare la Storia attraverso Una storia. È la magia che riesce ad Enrico Deaglio in Patria 2010-2020, in cui utilizza la vicenda di Gaetano Murana, che si è fatto 18 anni di carcere da innocente. E la vicenda di Murana si intreccia con la storia d'Italia e di Venezia. Perchè Murana è uno degli imputati nel processo contro gli autori della strage del giudice Borsellino e della sua scorta, che prende l'avvio dalle confessioni del pentito Vincenzo Scarantino. Ed è un altro Vincenzo, che di cognome fa Pipino, il ladro gentiluomo, che smonta quelle confessioni e aiuta la Giustizia ad arrivare al nuovo processo contro i veri autori della strage di via D'Amelio.

LA STRAGE DI VIA D'AMELIO

Ma andiamo con ordine. Murana viene arrestato il 18 luglio 1994. È accusato di aver fatto da staffetta in motorino alla 126 imbottita di tritolo guidata da Vincenzo Scarantino la mattina del 19 luglio 1992, il giorno della strage. Vincenzo Scarantino, invece, era stato arrestato il 29 settembre 92 e trasferito subito in tutta segretezza a Venezia dall'allora capo del pool di investigatori, Arnaldo La Barbera, a lungo capo della Mobile in laguna. Scarantino viene tenuto un paio di giorni in Commissariato a Marghera e poi portato a S.Maria Maggiore, dove verrà messo in cella con Vincenzo Pipino il quale gode di grande credito fra i carcerati e quindi è l'uomo giusto per conquistare la fiducia di Scarantino. E Scarantino a Pipino racconta di non aver nulla a che fare con la strage.

LA CHIAVE A VENEZIA

Pipino dice di aver riferito a La Barbera e di aver ricevuto in cambio un invito al silenzio. Passano gli anni e il 17 luglio 1994 ecco che i tg danno la notizia che Scarantino si è autoaccusato della strage. Iniziano i processi e si concludono con le condanne all'ergastolo di tutti gli accusati. Peccato che fossero tutti innocenti. Si arriva al 2008 quando si pente Gaspare Spatuzza che, a differenza di Scarantino, è veramente l'autore dell'attentato. A quel punto si riapre il processo per la strage e il Gazzettino racconta, in un articolo intitolato La pista Scarantino venne costruita a Venezia come si dovesse risalire al carcere di Santa Maria Maggiore e a Vincenzo Pipino per ricostruire il bandolo della matassa. Ma la vicenda Murana, secondo Deaglio, è il simbolo di questo decennio che include la nipote di Mubarak e il governo Monti, il naufragio dell'isola del Giglio e l'elezione di papa Bergoglio, i governi Letta, Renzi e 5S per finire con i morti da Covid. Ne esce un libro di cronaca-storica utilissimo per non dimenticare. Che è poi il vizio degli italiani. (Enrico Deaglio, Patria 2010-2020, Feltrinelli, 22 euro)

