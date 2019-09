Libri e innovazione È musica di sapori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI EVENTIA tavola, in tivù, nei libri, sui giornali, nei discorsi di tutti i giorni, a casa, al bar, ovviamente al ristorante dove davanti al cibo si parla di cibo. Una colata lavica ininterrotta di chiacchiere attorno al cibo, al punto che anche la cultura e l'innovazione e non da oggi -, ne sono attratte. E curiosamente, questa settimana, a Nordest, sono numerosi gli appuntamenti nei quali cultura, ricerca, innovazione si accostano in qualche modo al cibo. Aspettando, fra due settimane, Citta dell'Arte Vino.GUSTO SANOIn concomitanza con...