Levante tra migranti musica e il passato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Magmamemoria», un po' come qualcosa che brucia e che arriva dal passato, ma che comunque è in movimento, ha un suo percorso e si crea i suoi spazi e i suoi tempi. È questo il titolo del nuovo album di Levante (nella foto), in uscita domani, che contiene un racconto, fatto per capitoli e canzoni, del tempo. C'è il tempo passato ma anche quello presente e quello che ancora deve venire, con un occhio alla propria storia da cantautrice e alle sue radici, anche geografiche, e l'altro rivolto ad un presente di nuovi impegni e cambiamenti.«Mi...