Lev Trockij non è morto nell'attentato a Città del Messico in pieno agosto 1940. E' un ottantenne, il Vecchio lo chiama l'autore, che nel 1956 legge sul New York Times le notizie su Krusciov che rinnega Stalin e ne denuncia una serie di crimini che lo fanno rabbrividire. Ma allora avevo ragione io?, si chiede. I carri armati sovietici hanno invaso l'Ungheria e a Budapest si spara e si muore: l'Urss reprime la rivolta nel sangue.Il Vecchio zoppica, oscilla appoggiandosi al bastone, la piccozza di Ramon Mercader gli ha lasciato sulla fronte...